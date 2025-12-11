“Winter in Savignone”: il festival natalizio continua fino all’Epifania

Savignone prosegue il suo calendario di eventi natalizi diffusi con il festival Winter in Savignone, che animerà il territorio comunale fino al 6 gennaio 2026 con iniziative nelle frazioni e nelle località del paese.





Il primo appuntamento è sabato 13 dicembre a Isorelle, nell’area sportiva: dalle 14.30 festa di Natale con mercatini, giochi, gonfiabili, musica, cioccolata calda e vin brulé. Per i più piccoli, lo spettacolo “Il dono dei cantastorie” con Daniela Cecchi e Franco Picetti. Dalle 16.00 musica dal vivo con i Moon Acoustic Duo e, alle 17.00, l’accensione dell’albero Pinuzzo. Presenti anche Amiu con laboratori sulla raccolta differenziata, Adoc con iniziative contro le truffe agli anziani e la Croce Rossa della Valle Scrivia.





Venerdì 19 dicembre il teatro Botto ospita alle 21.00 lo spettacolo “A Natale siamo tutti più buoni, forse”, della compagnia La Pozzanghera.

Sabato 20 dicembre le cornamuse di Marco Mantelli risuoneranno a Vaccarezza alle 15.00, mentre alle 17.00 a Besologno (San Bartolomeo) è previsto un concerto gospel dell’“Ensemble vocale senza fine”, seguito da un brindisi.





Domenica 21 dicembre, sempre a San Bartolomeo, alle 16.00 l’Opera delle Marionette di Mauro Pagan presenta “San Giorgio e il Drago”, con merenda offerta dal Circolo Anspi.

La Vigilia di Natale, in piazza a Savignone, dalle 17.00 tradizionale spettacolo di cornamuse con Pier Carlo Cardinali e Alessandro Losini.

