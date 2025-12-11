Genova, intossicazione al bar: dimesse tre persone. Fornitore ritira partita di tonno

Tre delle diciotto persone coinvolte nell'intossicazione alimentare nel bar genovese 'Just Balilla' per una presunta sindrome sgombroide sono state dimesse dell'ospedale San Martino con tre giorni di prognosi ciascuna. Lo comunica l'ospedale in una nota spiegando che una quarta persona si è allontanata volontariamente dal pronto soccorso prima della visita.

"Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro sollievo nell'apprendere che tutte le persone coinvolte hanno lasciato gli ospedali e stanno meglio - commentano in una nota i titolari del Just Balilla -. La loro salute è stata fin da subito la nostra priorità assoluta. Ci teniamo a informare che il nostro fornitore, da cui avevamo acquistato la partita di tonno interessata, ci ha contattati immediatamente per procedere al ritiro del prodotto incriminato".

"Nel frattempo, i controlli effettuati dalla Asl all'interno del nostro locale hanno verificato che tutte le procedure sono risultate in regola: - ribadisce - il ristorante non è mai stato chiuso e la temperatura dei frigoriferi è risultata pienamente conforme alle normative vigenti e non è stata riscontrata alcuna violazione inerente la procedura di conservazione, trattamento e lavorazione degli alimenti".

"Per massima prudenza e senso di responsabilità verso i nostri clienti, abbiamo deciso di rimuovere il tonno dal menù - aggiunge -. Infine, desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno creduto nella nostra serietà e nella qualità del nostro lavoro. Lo hanno dimostrato facendoci registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni della cena di ieri sera, e continuano a dimostrarcelo con messaggi e attestati di solidarietà. Il loro sostegno è prezioso e ci incoraggia a continuare il nostro lavoro con impegno e trasparenza, ricordando e ricordandoci come la nostra serietà e la nostra qualità non possano essere messe in discussione da un singolo, increscioso, episodio

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.