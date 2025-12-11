Genova, intossicazione al bar: dimesse tre persone. Fornitore ritira partita di tonno
di R.S.
Una quarta persona si è allontanata volontariamente dal pronto soccorso prima della visita
Tre delle diciotto persone coinvolte nell'intossicazione alimentare nel bar genovese 'Just Balilla' per una presunta sindrome sgombroide sono state dimesse dell'ospedale San Martino con tre giorni di prognosi ciascuna. Lo comunica l'ospedale in una nota spiegando che una quarta persona si è allontanata volontariamente dal pronto soccorso prima della visita.
"Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro sollievo nell'apprendere che tutte le persone coinvolte hanno lasciato gli ospedali e stanno meglio - commentano in una nota i titolari del Just Balilla -. La loro salute è stata fin da subito la nostra priorità assoluta. Ci teniamo a informare che il nostro fornitore, da cui avevamo acquistato la partita di tonno interessata, ci ha contattati immediatamente per procedere al ritiro del prodotto incriminato".
"Nel frattempo, i controlli effettuati dalla Asl all'interno del nostro locale hanno verificato che tutte le procedure sono risultate in regola: - ribadisce - il ristorante non è mai stato chiuso e la temperatura dei frigoriferi è risultata pienamente conforme alle normative vigenti e non è stata riscontrata alcuna violazione inerente la procedura di conservazione, trattamento e lavorazione degli alimenti".
"Per massima prudenza e senso di responsabilità verso i nostri clienti, abbiamo deciso di rimuovere il tonno dal menù - aggiunge -. Infine, desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno creduto nella nostra serietà e nella qualità del nostro lavoro. Lo hanno dimostrato facendoci registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni della cena di ieri sera, e continuano a dimostrarcelo con messaggi e attestati di solidarietà. Il loro sostegno è prezioso e ci incoraggia a continuare il nostro lavoro con impegno e trasparenza, ricordando e ricordandoci come la nostra serietà e la nostra qualità non possano essere messe in discussione da un singolo, increscioso, episodio
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Rita Bruzzone a Radar: “L'educazione sessuo-affettiva non è insegnare il sesso ai bambini”
11/12/2025
di Carlotta Nicoletti
“Winter in Savignone”: il festival natalizio continua fino all’Epifania
11/12/2025
di Stefano Rissetto
Luca Lombardi a Radar: “Per diventare davvero bike friendly servono infrastrutture curate"
11/12/2025
di Carlotta Nicoletti
La cucina italiana patrimonio dell'UNESCO. Scala: "L'Italia è fatta di tante regioni e prodotti che ci uniscono"
11/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Screening gratuiti per nonni e nipoti: a San Martino il 13 dicembre giornata dedicata alla prevenzione visiva
11/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Savona: sabato la storica fiera di Santa Lucia, l'intervento di Telenord per salvare i macachi
11/12/2025
di Gilberto Volpara