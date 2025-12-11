Savona: sabato la storica fiera di Santa Lucia, l'intervento di Telenord per salvare i macachi

I macachi sono le statuine del presepe tradizionale delle Albisole e di Savona. Sono fatte in terracotta, hanno una storia che ha più di 250 anni legata alla Fiera di Santa Lucia del 13 dicembre che è protagonista nelle vie centrali di Savona perchè lì sono nate con le persone del posto e dei paesi limitrofi che andavano ad acquistarle in vista del Natale.

La scorsa settimana Telenord ha realizzato una fortunata puntata di Benvenuti in Liguria costruita in collaborazione con Fondazione De Mari: https://telenord.it/benvenuti-in-liguria-alla-scoperta-della-ceramica-97302.

Durante le fasi di registrazione della trasmissione, la scoperta di un capitolo assurdo legato alla cervellotica burocrazia pubblica: i macachi non possono essere presenti in Fiera perchè non si accettano creazioni artigianali. Per meglio dire, tra i banchi non sono annoverati produttori, ma solo terzisti.

Ma come: lì dove sono nati vengono ripudiati e, invece, si concede lo spazio a creazioni industriali provenienti dall'altra parte del mondo che non hanno alcun legame con la storia locale? Già, ma così è nell'indifferenza generale.

Telenord ha sollevato il caso, in silenzio, senza polemiche mediatiche, cercando il convolgimento e la sensibilità delle istituzioni trovata nell'assessore alla cultura di Savona, Nicoletta Negro: "Non eravamo a conoscenza della questione e ci siamo attivati con il supporto di Fondazione De Mari".

Infatti, in una precedente edizione della Fiera di Santa Lucia, alcuni produttori di macachi erano stati presenti in via Paleocapa con il cappello di un'associazione di categoria. Tuttavia, quella soluzione avrebbe imposto prezzi fissi, o meglio oblazioni agli autori di un'arte che richiede competenza nonchè tempo di esecuzione e non può essere liquidata con un'offerta solidale che, spesso, non garantisce il valore delle opere artigianali. Dunque, la formula non fu perservata.

Da lì il rischio allontanamento dei macachi da Santa Lucia in modo definitivo.

La soluzione? In attesa che la normativa delle esposizioni commerciali, su questo specifico caso, sia rivista dal Comune di Savona e i macachi possano tornare in Fiera con la possibilità d'essere venduto al prezzo richiesto dai produttori, la via d'uscita guarda al Museo della Ceramica di Savona guidato dalla Fondazione del presidente Luciano Pasquale. Recentemente ampliato e rinnovato, si trasformerà per un giorno in uno spazio interamente dedicato ai presepi in ceramica e ai tradizionali macachi.

"Dalle 10 alle 18, al primo piano del museo, sarà allestita un’area ad accesso libero (senza necessità di biglietto) dove sarà possibile scoprire una selezione di presepi e statuine realizzati da alcune manifatture e laboratori ceramici del territorio: un patrimonio artigianale che unisce generazioni e racconta la storia della nostra comunità. Sarà presente anche l’associazione di promozione sociale Macachi Lab, custode della tradizione dei macachi di Albisola, il presepe popolare albisolese. Oltre a presentare le loro creazioni, offriranno una dimostrazione dal vivo e saranno disponibili a raccontare la storia e le tecniche di questi celebri personaggi in ceramica. I pezzi esposti il 13 dicembre entreranno poi a far parte di una selezione natalizia disponibile nel bookshop del museo fino a Natale, durante il normale orario di apertura" spiegano dalla Fondazione.

Nell'occasione sarà possibile, anche, acquistare le statuine.

Gli autori: "Non è la stessa cosa che essere in Fiera, tuttavia, siamo molto contenti di questa soluzione e ringraziamo chi ci ha aiutato a perseguirla a iniziare da Telenord che ha sollevato il caso". L'assessore Negro: "La dimostrazione che con il dialogo i problemi si possono risolvere. Al lavoro dal prossimo anno per un ulteriore miglioramento di tale valorizzazione che è sinonimo di Santa Lucia".

