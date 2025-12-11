Stasera a Scignoria! le immagini dei protagonisti del "Ma se ghe penso ancon" al Teatro Govi
di Redazione
Dalle 20.30 su Telenord e telenord.it
Immancabile come ogni giovedì sera l'appuntamento con Scignoria! ossia la trasmissione di Telenord legata alle tradizioni e alla lingua genovese con la presenza fissa del professor Franco Bampi.
Innumerevoli i temi in scaletta: dal ricordo di Sandro Giacobbe alla ricette natalizie, dalla Baistrocchi ai nuovi calendari di Liguria. Tra gli argomenti della serata, le immagini dell'evento sulla genovesità andato in scena lunedì al Teatro Govi (vedi video).
