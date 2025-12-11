Desertificazione bancaria nell'entroterra: ci sono soluzioni? Le risposte di Uilca
di Gilberto Volpara
Confronto con Natta di Anci Liguria, Pittaluga Uil Pensionati e il segretario Furlan
C'è una soluzione alla crisi senza fine degli sportelli bancari che chiudono, uno dopo l'altro, nell'entroterra e non solo? Le risposte e le proposte di Uilca attraverso le parole del segretario generale nazionale, Fulvio Furlan, a margine di un convegno nel cuore di Genova.
