Attualità

Desertificazione bancaria nell'entroterra: ci sono soluzioni? Le risposte di Uilca

di Gilberto Volpara

Confronto con Natta di Anci Liguria, Pittaluga Uil Pensionati e il segretario Furlan

Video momentaneamente non disponibile.

SettimoLink

 

C'è una soluzione alla crisi senza fine degli sportelli bancari che chiudono, uno dopo l'altro, nell'entroterra e non solo? Le risposte e le proposte di Uilca attraverso le parole del segretario generale nazionale, Fulvio Furlan, a margine di un convegno nel cuore di Genova. 

 

 

