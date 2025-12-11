Screening gratuiti per nonni e nipoti: a San Martino il 13 dicembre giornata dedicata alla prevenzione visiva

In occasione di Santa Lucia, la Clinica Oculistica dell’Ospedale San Martino e l’Università di Genova lanciano “Nipoti e Nonni – Non perdiamoci di vista”, una mattinata di screening gratuiti dedicati ai bambini di 5 anni e ai loro nonni. L’iniziativa punta a intercettare precocemente disturbi visivi nelle due fasce d’età più sensibili.

Prevenzione condivisa – Gli screening si terranno sabato 13 dicembre 2025, dalle 9 alle 13, negli ambulatori al piano terra della Clinica Oculistica del San Martino. L’obiettivo è offrire controlli mirati ai bisogni specifici di piccoli e anziani, rafforzando il ruolo della diagnosi precoce.

Per i bambini – I controlli riguarderanno l’ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”, e la miopia, difetto refrattivo in crescita e sempre più diffuso in età prescolare. Sono ammessi solo i bambini di cinque anni che non indossano occhiali.

Per i nonni – Gli over 60 potranno sottoporsi alla misurazione della pressione oculare, fondamentale per individuare tempestivamente il glaucoma, e all’esame OCT, utile per riconoscere i primi segni di maculopatia.

Le testimonianze – «Avere la possibilità di intercettare la maculopatia attraverso uno screening accessibile e gratuito è un aiuto prezioso», sottolinea Massimo Ligustro, presidente del Comitato Macula.

Per il professor Aldo Vagge, «la prevenzione nelle età estreme è fondamentale: individuare precocemente ambliopia e miopia nei bambini o diagnosticare glaucoma e maculopatie negli anziani può fare la differenza».

Un ricordo –Al termine degli esami, nonni e nipoti riceveranno una fotografia Polaroid scattata insieme, simbolo dello spirito affettuoso dell’iniziativa.





