Luca Lombardi a Radar: “Per diventare davvero bike friendly servono infrastrutture curate"

La Liguria punta a distribuire i flussi, ampliare le esperienze e costruire una governance unitaria del turismo. È la linea tracciata dall’assessore regionale Luca Lombardi ospite a Radar, che indica in outdoor, cammini, cicloturismo e DMO gli strumenti per una regione “vissuta tutto l’anno”.

Territorio – Lombardi, sanremese e grande appassionato di montagna, identifica nel Monte Saccarello “un luogo magico dove si intravede sempre il mare”. Per il turismo ligure, osserva, il mare resta un asset centrale, ma la sfida è ampliare lo sguardo: “Circa il 75% dei turisti visita solo il 4% del territorio. Dobbiamo portarli oltre le mete più note”.

Outdoor – La riscoperta del trekking nel periodo post-pandemico ha rafforzato, secondo l’assessore, la domanda di natura e spazi aperti. Da qui la progettazione di cammini religiosi patrocinati dal Giubileo e una rete escursionistica su cui “servono risorse e manutenzione costante”.

Cicloturismo – Un capitolo chiave. Lombardi cita l’esperienza del finalese e la strategia avviata con le Province: “Stiamo realizzando gli anelli cicloturistici della ‘Liguria degli Anelli’ e prevedendo aree di ricarica e manutenzione dei tracciati. Per diventare davvero bike friendly servono infrastrutture curate come quelle di una località sciistica”.

Destagionalizzazione – Tra le misure operative, Lombardi ricorda il “patto del lavoro nel turismo”, finanziato con fondi europei per sostenere aperture più lunghe degli alberghi e collegare domanda e offerta nel settore.

Governance – La costruzione delle nuove DMO rappresenta per la Regione un passaggio decisivo: “Una strategia unica e condivisa era attesa da anni. Le prime tre DMO saranno operative entro il 2026”.

Entroterra – A chi sostiene che sia trascurato, Lombardi replica con i dati: “Siamo terzi in Italia per presenze nell’entroterra, dopo Trentino e Toscana”. Ricorda inoltre gli incentivi regionali per riaprire attività commerciali nei piccoli borghi.

Eventi e impianti – L’assessore conferma che un nuovo palasport nell’area ex Fiera “sarebbe una struttura adeguata” per attrarre grandi manifestazioni sportive e favorire l’incoming.

