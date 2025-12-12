Genova, ministro Zangrillo all'Università: “Formare i civil servant del futuro, tra competenze e merito”

“Quello che ereditiamo non è mai davvero nostro se non lo riconquistiamo ogni giorno con impegno, dedizione e passione. La Pubblica amministrazione è una di queste eredità: è il luogo in cui la democrazia diventa concreta, dove i diritti si trasformano in servizi e la fiducia dei cittadini trova la sua forza”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha aperto oggi la cerimonia di consegna dei diplomi della I edizione del master “MAREL – Management Pubblico in Regione Liguria” e della IV edizione del master “MIPA – Innovazione nella Pubblica Amministrazione”, nell’Aula Magna Pontremoli dell’Università di Genova.





I due master, ha sottolineato Zangrillo, rappresentano “un investimento diretto sulle competenze di chi già lavora nelle amministrazioni e di chi sceglie di entrarvi”. Il ministro ha evidenziato i progressi sul fronte del reclutamento: “Nel biennio 2023-2024 sono entrate in servizio 440mila persone grazie al portale unico inPA e a concorsi completamente digitalizzati, che hanno ridotto i tempi medi delle procedure da 2 anni a circa 180 giorni, abbassando l’età media dei dipendenti da 51 a 48 anni. Da gennaio, sul portale inPA sono stati pubblicati oltre 17.800 bandi per 186mila posizioni, con 2,7 milioni di utenti registrati, più della metà under 40”.





Sul tema della formazione continua, Zangrillo ha ricordato la piattaforma digitale Syllabus, che coinvolge circa 9.600 amministrazioni e oltre 700mila dipendenti con più di 100 corsi in costante aggiornamento. “A questo si aggiungono i poli formativi territoriali, tra cui il polo ligure dedicato ai fondi strutturali e alla valutazione di impatto sui territori, e i percorsi di alta formazione ‘Leadership e performance’ ed ‘Essere PA’, che rafforzano competenze trasversali come la capacità di guidare il cambiamento”.





Un passaggio importante è stato dedicato all’attrattività del lavoro pubblico e alla valorizzazione del merito: “Vogliamo che la Pubblica amministrazione sia capace di attrarre talenti e valorizzarli. Il disegno di legge sul merito, oggi all’esame del Parlamento, punta a legare la crescita professionale ai risultati e al ‘saper fare’ delle persone, superando modelli autoreferenziali e burocratici”.





Zangrillo ha infine rivolto un messaggio ai neo-diplomati: “Voi siete parte essenziale di questo percorso di rinnovamento: portate nelle amministrazioni competenze aggiornate, sensibilità nuove e la capacità di leggere la complessità con occhi diversi. Vivete la Pubblica amministrazione non come un semplice approdo lavorativo, ma come uno spazio in cui lasciare un segno, costruire ponti e fare accadere le cose”.

