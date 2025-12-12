Ceranesi, il sindaco Claudio Montaldo: "Mi dimetto"

Non arriverà alla conclusione il mandato del sindaco di Ceranesi, Claudio Montaldo.

L’ex assessore regionale alla sanità avrebbe annunciato la volontà di dimettersi dalla carica di primo cittadino per dare tempo e modo al Comune polceverasco di tornare al voto in primavera a seguito della presa d’atto del venir meno dei numeri sufficienti a proseguire il cammino amministrativo.

Dapprima, erano stati gli assessori Tassistro e Rebora a uscire dalla squadra, più recentemente alcuni consiglieri non avrebbero garantito certezze di solida continuità. Da qui l’accelerazione di Montaldo che dovrebbe avvenire nella prossima seduta consiliare dedicata al bilancio.

Se l’iter fosse confermato, per Ceranesi, si aprirebbe la strada del commissariamento. L'alternativa, una soluzione intermedia da qui a martedì, giornata di consiglio comunale.

