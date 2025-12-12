Nasce “Il Bosco dei Libri Segreti”: a Prà una nuova biblioteca di quartiere donata dal Comitato di via Cravasco

Una nuova biblioteca di quartiere sta per aprire le sue porte nel cuore di Prà: si tratta de “Il Bosco dei Libri Segreti”, un progetto nato dalla collaborazione tra il Comitato di quartiere di via Cravasco e la scuola primaria Paganini dell’Istituto Comprensivo Prà. L’inaugurazione è in programma lunedì 15 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00.





Il progetto è stato finanziato grazie ai ricavi del Cravastreet Festival 2025, l’evento che ogni anno anima il quartiere con laboratori, giochi, attività ricreative e il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni sportive del territorio. Con questo nuovo spazio culturale, il comitato desidera offrire alle nuove generazioni un luogo dedicato alla lettura, alla creatività e alla condivisione, proprio nell’epoca dei nativi digitali e dell’intelligenza artificiale.





La biblioteca proporrà non solo il prestito libri, ma anche letture ad alta voce, laboratori, rielaborazioni creative delle storie e attività pensate per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri in modo inclusivo ed esperienziale. Il nome, “Il Bosco dei Libri Segreti”, è stato scelto dai bambini della scuola: la proposta vincitrice è di Melissa, alunna della Paganini.





Lo spazio sarà gestito dai volontari del Comitato di via Cravasco insieme a Mariangela Malatesta, maestra in pensione con 42 anni di esperienza nel quartiere di Cà Nova, e alle insegnanti della scuola Paganini. “Accoglieremo gruppi di bambini con le loro insegnanti, ma anche le famiglie – spiegano dal Comitato –. Questo sarà un luogo dove leggere, riflettere, rielaborare, creare, condividere e apprendere: le parole chiave della nostra biblioteca”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.