Waterfront di Levante, guasto a un tubo provoca allagamento in edificio residenziale

Notte di lavoro intenso per vigili del fuoco e vigilanza privata al Waterfront di Levante, dove la rottura di un tubo principale dell’acqua calda ha allagato tre unità abitative di un complesso di nuova costruzione, causando danni rilevanti ma senza feriti.

Edifici interessati – L’incidente si è verificato nelle unità H3, H4 e H5 del complesso residenziale progettato all'interno della pianificazione ideata da Renzo Piano. L’acqua calda si è riversata rapidamente nei locali, richiamando l’attenzione dei residenti per il rumore e il vapore.

Tecnologia speciale – L’edificio è servito da un sistema innovativo che utilizza acqua di mare per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto impiega unità Mitsubishi Electric FX-W-G05/H ed EW-HT con scambiatori in titanio, progettati per resistere alla corrosione in ambiente marino e garantire efficienza energetica.

Intervento e ripristino – Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la vigilanza Valbisagno, che hanno isolato la tubazione danneggiata e messo in sicurezza l’area. L’acqua ha danneggiato anche parte dell’impianto elettrico e le finiture interne. I tecnici lavoreranno nelle prossime ore per sostituire il tratto di tubazione rotto e verificare l’integrità dell’intero sistema, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi simili.

