Genova: mette online annuncio per sesso, ma viene derubato

Aveva pubblicato un annuncio online per incontrare una persona per un rapporto omosessuale, ma all’appuntamento si è ritrovato vittima di una rapina. È accaduto a Genova, dove un uomo di 28 anni è stato minacciato con una pistola giocattolo e un coltello da due giovani, di 26 e 16 anni, che gli avevano teso una trappola.

I fatti risalgono allo scorso 27 gennaio. Secondo il racconto della vittima, una volta arrivato nell’appartamento indicato per l’incontro, è stato minacciato e costretto a consegnare il denaro che aveva con sé, appena cinque euro. I rapinatori gli hanno quindi imposto di accompagnarli a un bancomat per prelevare contanti.

I tre si sono spostati a bordo dell’auto della vittima: il 26enne alla guida, il minorenne seduto dietro con la pistola in mano. Allo sportello automatico l’uomo è stato costretto a consegnare la carta e a prelevare 500 euro. Dopo essere riuscito ad allontanarsi, ha chiamato il 112.

Gli agenti delle volanti hanno rintracciato poco dopo i due giovani nelle vicinanze, ancora in possesso del bancomat e della pistola giocattolo. La giudice per le indagini preliminari Elisa Campagna ha convalidato l’arresto del maggiorenne, disponendone la custodia in carcere.

