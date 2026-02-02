Genova: due fratelli minorenni arrestati per rapina e sequestro di persona, un terzo ricercato

I Carabinieri di Genova San Martino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Genova su richiesta della locale Procura per i minorenni nei confronti di due fratelli, un 16enne e un 17enne di origine romena, gravemente indiziati dei reati di rapina, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Le indagini hanno accertato che i due, alla fine dell'ottobre 2025, insieme a un altro minorenne di origine albanese destinatario della medesima misura che si è reso irreperibile e attualmente ricercato, e a un altro ragazzino, all'epoca dei fatti infra-quattordicenne e quindi non imputabile, dopo aver avvicinato un loro coetaneo di origini cubane nei pressi della stazione ferroviaria di Brignole, lo hanno schiaffeggiato e colpito alla testa costringendolo, sotto la minaccia di un coltello, a seguirli in piazza della Vittoria. I ragazzini hanno rapinato la vittima un anello e una collana, provocandogli anche delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le indagini, sviluppate anche grazie ad alcuni testimoni e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di risalire all'identità dei destinatari della misura cautelare, i quali tra l'altro hanno anche realizzato un video dell'aggressione fatto circolare su alcune chat e recuperato dai Carabinieri che lo hanno acquisito quale importante fonte probatoria. I due ragazzini sono stati dunque trasferiti presso l'Istituto Penitenziario minorile di Torino, come disposto dall'Autorità Giudiziari.

