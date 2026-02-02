Genova, mezzo pesante in avaria in via Adua, traffico deviato

Un mezzo pesante in avaria sta creando qualche problema di viabilità in via Adua, in zona Principe. Sul posto la Polizia Locale, che sta deviando la circolazione sull'altra corsia, e l'officina mobile della casa del veicolo, impegnata a risolvere il problema nel minor tempo possibile. Per il momento il traffico registra qualche rallentamento, mentre le conseguenze principali si stanno verificando in sopraelevata, dove si stanno formando code in entrambe le direzioni.

