Genova, rissa in discoteca. Quattro denunciati

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato per rissa 4 stranieri, fra cui tre tunisini di vent’anni ed un egiziano di 18 anni.

Gli operatori delle volanti, mentre stazionavano nei pressi della discoteca sita in piazza Iqbal Masih, al momento del deflusso degli avventori sono stati avvicinati da personale addetto alla sicurezza poiché all’interno del locale era appena scoppiata una rissa. In quell’istante un gruppo di giovani che aveva preso parte alla zuffa è uscito correndo in direzione via Milano.

Immediatamente intervenuti, gli agenti li hanno fermati ed identificati. Essendo tutti sprovvisti di documenti, i 4 sono stati accompagnati in Questura dove sono stati fotosegnalati e denunciati. Uno di loro, risultato irregolare sul T.N., è stato messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti del caso.

