Genova, arrestato quarantacinquenne responsabile di furti

La Polizia di Stato di Genova ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso di Tribunale Ordinario di Genova nei confronti di un 45enne di fuori provincia.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un furto aggravato dello scorso dicembre quando l'uomo ha spaccato la vetrina di un esercizio commerciale di piazza Morosini, nella delegazione di Marassi, asportando il fondo cassa.

Le indagini accurate della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova hanno permesso di identificarlo anche come presunto responsabile di altri eventi delittuosi quali furti di effetti personali di privati cittadini e apparecchiature elettroniche di proprietà del Comune di Genova, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e ad offendere.

La misura gli è stata notificata presso la Casa Circondariale di Marassi dove si trova attualmente detenuto per altra causa.

