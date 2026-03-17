Genova, via Prè: prende fuoco un materasso, sei intossicati

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, tre ambulanze e un'automedica Gli agenti della polizia locale, arrivati per primi sul posto, hanno aiutato le persone a uscire dall'appartamento prima che le fiamme si propagassero.

Sei le persone portate in ospedale, di cui tre bambini, tutte in codice giallo. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un materasso, e rimaste circoscritte in una stanza, ma a propagarsi sarebbe stato il fumo che avrebbe rapidamente occupato l'appartamento e le scale.