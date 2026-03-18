Genova, scoperta truffa fiscale da 2,5 milioni: sette indagati per false sponsorizzazioni nel calcio dilettantistico
di Redazione
I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno concluso l’operazione investigativa denominata Bulk, che ha portato la Procura di Genova a notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a sette persone coinvolte in un sistema di fatture per operazioni inesistenti.
L’indagine ha smascherato un complesso sistema fraudolento che ha interessato tre associazioni sportive dilettantistiche del Tigullio, attive soprattutto nel calcio amatoriale, con un giro d’affari complessivo superiore a 3 milioni di euro.
Avviata nel 2023, l’attività investigativa della Compagnia di Chiavari ha analizzato documenti e dispositivi elettronici degli indagati, raccolti durante le perquisizioni, e li ha confrontati con le informazioni presenti nelle banche dati del Corpo. Attraverso osservazioni, controlli e pedinamenti, è stato ricostruito il meccanismo di evasione fiscale.
In particolare, le associazioni emettevano fatture per sponsorizzazioni mai effettuate o per importi sproporzionati rispetto al reale, per un totale di circa 2,5 milioni di euro, coinvolgendo aziende della Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Queste società, indicando i costi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2024, hanno così evaso sia imposte dirette sia IVA.
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