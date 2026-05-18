Maldive, via al recupero dei corpi degli italiani: due martedì e due mercoledì, massima cautela per evitare altri drammi
di R.S.
Ogni missione di recupero può durare al massimo tre ore. In presenza di ostacoli o condizioni critiche, l’immersione viene immediatamente interrotta
Il governo delle Maldive ha annunciato che le operazioni di recupero dei quattro corpi degli italiani dispersi procederanno in due fasi: due recuperi sono previsti per martedì e gli altri due per mercoledì.
A comunicarlo alla CNN è stato il portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Shareef, spiegando che alle operazioni partecipano tre subacquei finlandesi della Dan (Nella foto Ansa, da sinistra: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Gronqvist) affiancati da un quarto esperto e dalla guardia costiera locale.
La squadra utilizza attrezzature specialistiche fornite da Regno Unito e Australia, tra cui scooter subacquei e sistemi di respirazione con riciclo dell’aria.
Secondo Shareef, ogni missione di recupero può durare al massimo tre ore. In presenza di ostacoli o condizioni critiche, l’immersione viene immediatamente interrotta e i sub fanno ritorno in superficie.
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