Cronaca

Maldive, via al recupero dei corpi degli italiani: due martedì e due mercoledì, massima cautela per evitare altri drammi

di R.S.

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Ogni missione di recupero può durare al massimo tre ore. In presenza di ostacoli o condizioni critiche, l’immersione viene immediatamente interrotta

Maldive, via al recupero dei corpi degli italiani: due martedì e due mercoledì, massima cautela per evitare altri drammi
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Il governo delle Maldive ha annunciato che le operazioni di recupero dei quattro corpi degli italiani dispersi procederanno in due fasi: due recuperi sono previsti per martedì e gli altri due per mercoledì.

A comunicarlo alla CNN è stato il portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Shareef, spiegando che alle operazioni partecipano tre subacquei finlandesi della Dan (Nella foto Ansa, da sinistra: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Gronqvist) affiancati da un quarto esperto e dalla guardia costiera locale.

La squadra utilizza attrezzature specialistiche fornite da Regno Unito e Australia, tra cui scooter subacquei e sistemi di respirazione con riciclo dell’aria.

Secondo Shareef, ogni missione di recupero può durare al massimo tre ore. In presenza di ostacoli o condizioni critiche, l’immersione viene immediatamente interrotta e i sub fanno ritorno in superficie.

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