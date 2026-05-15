Genova, fermato il presunto autore dell'accoltellamento di Sottoripa

La Polizia di Stato di Genova ha fermato un 19enne tunisino accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento di un giovane in via Sottoripa, lo scorso mercoledì.

Gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito della comunicazione dalla Centrale Operativa della Questura di un giovane ferito con arma da taglio in centro storico, si sono immediatamente attivati per la ricerca dell'aggressore.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a risalire all'esatto momento in cui il 19enne, mentre transitava in via Sottoripa, si avvicinava ad un uomo e, senza un apparente motivo, gli sferrava un pugno al volto. Due giovani sono intervenuti per allontanare l'aggressore ma questo ha estratto un coltello colpendo uno dei due alla testa, al collo ed al torace, facendolo rovinare a terra, e poi è fuggito a bordo di un monopattino, in compagnia di un amico.

Le immagini lo hanno ripreso girare per il centro storico per qualche minuto prima di infilarsi in vico Piuma e uscirne poco dopo con abiti differenti.

Supponendo che il giovane potesse avere un appoggio in quella via, gli agenti hanno predisposto un servizio di appostamento in prossimità e, ieri pomeriggio, lo hanno avvistato in via Gramsci e fermato, riuscendo altresì a risalire all'appartamento utilizzato per cambiarsi gli abiti, che sono stati rinvenuti ancora sporchi di sangue.

Il giovane, irregolare sul T.N., già noto per lesioni e rapina, è stato pertanto tratto in stato di fermo, ed associato presso la Casa Circondariale di Marassi, secondo quanto disposto dal P.M. di turno, a disposizione dell'A.G.

Resta salva la presunzione d'innocenza dell'indagato sino a sentenza definitiva.





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