Rapallo, molestie sessuali a quattro tirocinanti: condannato medico genovese

Una condanna a due anni e sei mesi di reclusione per un medico genovese in servizio all’ospedale di Rapallo, ritenuto responsabile di violenza sessuale e molestie nei confronti di quattro giovani tirocinanti di infermieristica e fisioterapia. La sentenza è stata pronunciata dal collegio composto dai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli.

Secondo quanto emerso nel processo, gli episodi contestati risalgono al 2024 e si sarebbero verificati all’interno di diversi ambienti ospedalieri, tra cui una sala operatoria, un ambulatorio e lo spogliatoio riservato a studenti e stagisti.

In due casi il professionista avrebbe rivolto attenzioni fisiche non richieste alle giovani, con carezze lungo la schiena arrivate fino al fondo schiena. Comportamenti respinti dalle vittime e ritenuti dal tribunale elementi sufficienti a configurare il reato di violenza sessuale aggravata, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal medico come incaricato di pubblico servizio.

Altre due tirocinanti, invece, avrebbero denunciato episodi avvenuti negli spogliatoi, sostenendo di essere state osservate dal medico mentre si cambiavano, nonostante il professionista non avesse alcuna autorizzazione a trovarsi in quell’area riservata.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, era stata affidata alla Squadra Mobile, che aveva raccolto le testimonianze delle giovani coinvolte e ricostruito gli episodi denunciati.

Il medico, assistito dall’avvocato Andrea Gotelli, ha sempre respinto ogni accusa durante il procedimento.

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