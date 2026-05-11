Genova: giovane sequestrato e rapinato dopo annuncio su app di incontri, 25enne patteggia quasi 5 anni

A fine gennaio aveva minacciato sequestrato e rapinato, insieme a un connazionale di 16 anni, un giovane genovese che aveva messo un annuncio sulla app di incontri Grindr. Era stato arrestato dopo un'indagine lampo della polizia e oggi il maggiorenne, un 25enne romeno, ha patteggiato la pena di 4 anni e 8 mesi.

I due giovani stranieri erano andati a casa di un 28enne genovese ma una volta nell'appartamento avevano tirato fuori un coltello e una pistola ad aria compressa. Avevano terrorizzato la vittima minacciando di ucciderlo se non avesse dato loro dei soldi, ma il 28enne non aveva nulla in casa, così l'avevano costretto a salire in macchina e il maggiorenne si era fatto dare bancomat e pin, dietro la minaccia della pistola, e aveva ritirato 500 euro.

Poi lo avevano nuovamente minacciato di farlo ammazzare "da alcuni amici" se fossero finiti in galera ed erano fuggiti. La vittima aveva però chiamato subito la polizia e la squadra mobile dopo una breve indagine li aveva individuati. Entrambi erano finiti in carcere su ordinanza di custodia cautelare. Il 16enne deve essere processato davanti al tribunale dei minori. Il 25enne, difeso dall'avvocato Marco De Benedictis, ha risarcito la vittima con 2mila euro

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