Adunata Alpini: tre 'penne nere' salvano la vita a infartuato al Porto Antico, Salis li invita a Tursi

Tre alpini salvano la vita a un infartuato, praticandogli il massaggio cardiaco. La vicenda è stata resa nota via socia da Andrea Cavanna, figlio della moglie dell'uomo. "Volevo pubblicamente ringraziare - scrive su FB - gli alpini che nella giornata di mercoledi 06/05/26 verso le 17 in zona Porto Antico (vicino al Bigo) a Genova hanno effettuato per ben 20 minuti la manovra di massaggio cardiaco, alternandosi l’un l’altro, al fine di salvare la vita del marito di mia mamma colto da infarto. Senza il loro pronto e tenace intervento la persona in questione non sarebbe sopravvissuta. Prego chiunque fosse a conoscenza della loro identità di scrivermi in privato per poter ringraziare e poter incontrare e stringere la mano a queste due meravigliose persone!! Prego di condividere il post il piu’ possibile per poter raggiungere piu’ persone possibili. Grazie infinite!!!!".

Detto e fatto. La sindaca di Genova, Silvia Salis, rivolge pubblicamente il proprio ringraziamento ai tre alpini intervenuti mercoledì pomeriggio al Porto Antico per prestare soccorso a un uomo colto da un arresto cardiaco nella zona del Bigo. "A nome mio e della città voglio ringraziare Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito per il loro gesto - dichiara la sindaca Salis - davanti a una persona in difficoltà non hanno esitato, sono intervenuti con prontezza, competenza e generosità, mettendo a disposizione degli altri la propria preparazione e il proprio senso di responsabilità. È un gesto che ha salvato una vita e che merita la gratitudine di tutta Genova. In questi giorni la nostra città sta vivendo una presenza alpina molto importante e questo episodio ci ricorda ancora una volta lo spirito più autentico delle penne nere: esserci quando c'è bisogno, intervenire quando qualcuno chiede aiuto, mettersi al servizio degli altri senza esitazione. È un valore che Genova riconosce e apprezza profondamente". La sindaca ha inoltre invitato i tre (Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito) a Palazzo Tursi per incontrarli personalmente e ringraziarli a nome dell'amministrazione comunale e della città.

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