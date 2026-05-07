Genova, crolla porzione di cornicione in via Fieschi: tanta paura ma nessun danno

Attimi di apprensione nel pomeriggio nel centro di Genova, dove una porzione di cornicione si è improvvisamente staccata da un edificio di via Fieschi, precipitando sul marciapiede e sulla carreggiata nei pressi di salita San Leonardo.

Il cedimento si è verificato poco prima delle 16 e ha provocato grande preoccupazione tra residenti e passanti. I frammenti hanno invaso parte della strada, rendendo necessario bloccare temporaneamente il traffico per consentire gli interventi di sicurezza.

Fortunatamente, al momento del crollo non transitavano pedoni nella zona interessata e non si registrano né feriti né danni a veicoli o persone.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche dello stabile e nella messa in sicurezza dell’area sottostante, mentre la polizia locale ha disposto la chiusura di via Fieschi in entrambe le direzioni durante le operazioni.

L’intervento è proseguito per oltre un’ora, fino a quando è stato dichiarato il cessato pericolo e la viabilità è stata ripristinata.

Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato il distacco del cornicione. Saranno i controlli tecnici sull’edificio a chiarire l’origine del cedimento strutturale.