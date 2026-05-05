Genova, sgomberato accampamento abusivo di Alpini in zona Foce

Un vero e proprio accampamento improvvisato è comparso nella zona della Foce, in via Cecchi, dove alcuni alpini avevano allestito tende, un gazebo e perfino un wc chimico. Tutto organizzato nei dettagli, ma senza alcuna autorizzazione.

La situazione è emersa rapidamente dopo la diffusione delle immagini sui social network. A quel punto la polizia locale di Genova, dopo le opportune verifiche, è intervenuta disponendo lo sgombero immediato dell’area. Ai responsabili è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Intanto in città si iniziano già a vedere le prime penne nere, ma il grosso dell’afflusso deve ancora arrivare. In occasione della 97ª adunata nazionale degli alpini, sono attese fino a 400mila presenze nell’arco della settimana. Un numero significativo, soprattutto se rapportato ai circa 566mila abitanti di Genova, anche se il totale effettivo potrebbe risultare inferiore.

“È anche per prevenire situazioni di questo tipo che abbiamo deciso di chiudere gran parte dei parchi cittadini”, ha spiegato la consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi, con delega all’organizzazione dell’evento.

Gli spazi autorizzati per accampamenti e pernottamenti sono numerosi e ben identificabili grazie a strutture ufficiali e segnaletica: tra questi il parcheggio di interscambio di Pra’, Villa Bombrini, l’area dell’Ipercoop Aquilone, il parcheggio di Pontedecimo, Ponte Parodi, il parcheggio della scuola edile di Bolzaneto, il piazzale dello stadio di Marassi, il padiglione blu della Fiera di Genova, via di Creto (dedicata agli alpini cinofili), oltre a 33 palestre scolastiche distribuite sul territorio.

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