Autostrade: A12, tamponamento tra 4 auto in galleria, coda fino a 7 km

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, si è verificata una coda fino a 7 km per un tamponamento tra 4 auto avvenuto all'interno della galleria Sant'Agostino al km 30. Una persona è rimasta lievemente ferita.

Autostrade consiglia di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rapallo. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Chiuso al traffico, nell'emergenza, il tratto tra il bivio A12/A7 e Genova.



Coda in uscita anche a Genova Pra' e coda in uscita a Genova Bolzaneto per traffico intenso.

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