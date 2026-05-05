Genova, camion bloccato nel tunnel di Brignole. Viabilità ristabilita

Disagi e interventi d’emergenza nelle prime ore del mattino nella zona di Brignole, dove un mezzo pesante è rimasto bloccato all’interno del tunnel di via Canevari mentre viaggiava in direzione mare.

L’incidente si è verificato intorno alle 4: il camion, con un’altezza superiore al limite consentito, ha colpito la volta in cemento della galleria con la parte superiore del cassone, restando incastrato e occupando completamente la carreggiata. L’impatto ha reso impossibile il proseguimento del mezzo, causando l’immediata interruzione del traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella rimozione del veicolo. Nonostante l’orario ancora lontano dal picco mattutino, si sono registrati inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Per consentire le operazioni, il tunnel è stato temporaneamente chiuso in direzione mare a partire dalle prime ore della notte. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 6.35, quando la galleria è stata riaperta al traffico.

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