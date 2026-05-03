Genova, Vigili del Fuoco salvano cane bloccato su un tetto
di Redazione
Intervento di soccorso nel pomeriggio nel centro storico di Genova, dove un cane è rimasto bloccato sul tetto di un’abitazione, rendendo necessario l’arrivo dei vigili del fuoco.
L’operazione si è svolta nei vicoli all’incrocio tra vico delle Vele e vico Malatti, a poca distanza dal molo. A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato l’animale — di taglia media — visibilmente spaventato e incapace di scendere in autonomia.
Sul posto è quindi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, supportata da un mezzo con autoscala, utilizzata per raggiungere il tetto e mettere in sicurezza il cane. Considerato il suo stato di agitazione, i soccorritori hanno predisposto anche il carro teli, come misura precauzionale per evitare possibili cadute e conseguenze più gravi.
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