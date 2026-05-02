Rapallo, ruba zaino da treno in corsa: arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 25enne algerino per furto aggravato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Rapallo hanno ricevuto una segnalazione di furto a bordo di un intercity diretto a Salerno, che sarebbe arrivato alla stazione di Rapallo entro pochi minuti.

Giunti celermente sul posto gli operatori, all'apertura delle porte del treno, hanno identificato il capotreno che aveva appena fermato un giovane trovato in possesso di uno zaino di una terza persona, contenente diversi dispositivi elettronici.

In particolare, poco prima, il soggetto lo aveva sottratto dalla cappelliera di un passeggero; quando quest'ultimo si è accorto di quanto accaduto, ha contattato il capotreno ed insieme si sono messi alla ricerca del responsabile, seguendo dallo smartphone in tempo reale il segnale gps di uno dei dispositivi.

Dopo pochi minuti il capotreno ha notato un soggetto, sprovvisto di biglietto di viaggio, in possesso dello zaino della vittima, mentre tentava più volte di sbloccare le porte di servizio per eludere il controllo e scappare.

E' stato pertanto fermato e, all'arrivo in stazione, gli agenti lo hanno tratto in arresto e condotto in Questura: si tratta di un 25enne con svariati precedenti penali che verrà giudicato per rito direttissimo questa mattina.

Lo zaino, con ancora all'interno tutti gli averi della vittima, è stato restituito all'avente diritto.

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