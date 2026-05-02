Alassio, arrestato cinquantenne in possesso di documenti contraffatti

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un’operazione decisiva contro la falsificazione documentale ad Alassio. I militari della Carabinieri della stazione di Laigueglia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, operaio edile residente nel savonese e già noto alle forze dell’ordine.

Durante gli accertamenti, l’uomo è stato trovato in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio e di una patente di guida apparentemente rilasciate da autorità rumene, ma risultate totalmente contraffatte. La natura falsa dei documenti è stata confermata grazie a una perizia tecnica svolta con il supporto della Polizia Locale di Vado Ligure.

Le verifiche successive hanno fatto emergere un quadro ancora più grave: attraverso il fotosegnalamento, è stato accertato che l’uomo utilizzava anche un alias, fingendo un’identità moldava per nascondere i propri precedenti. A suo carico risultano infatti reati contro il patrimonio e precedenti specifici per falso, configurando anche l’accusa di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

Oltre all’arresto per possesso di documenti falsi, il 50enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Savona per ulteriori violazioni, mentre gli è stata contestata anche una sanzione amministrativa per guida senza patente. Tutto il materiale contraffatto è stato posto sotto sequestro penale.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, per poi essere condotto davanti al Tribunale di Savona per il processo con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

L’operazione evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli sul territorio e della collaborazione tra forze dell’ordine, strumenti fondamentali per contrastare fenomeni come l’uso di identità fittizie e la contraffazione di documenti, a tutela della sicurezza pubblica.