Arenzano: bimbi si perdono in spiaggia, li ritrova la Guardia di Finanza
di R.S.
A ritrovarli, e riconsegnarli a mamma e papà, ci ha pensato l'unità navale della guardia di finanza genovese
Pomeriggio di paura ieri ad Arenzano per due genitori che hanno perso di vista i due figli di tre e sei anni.
A ritrovarli, e riconsegnarli a mamma e papà, ci ha pensato l'unità navale della guardia di finanza genovese. I militari, in servizio di perlustrazione costiera, sono stati contattati dai coniugi che, spaventati, non riuscivano a trovare i bimbi.
Subito sono partite le ricerche: il più piccolo è stato trovato ancora in spiaggia distante da dove la famiglia si era sistemata. Il più grande, invece, è stato trovato davanti al portone di casa. Una volta rintracciati i genitori hanno potuto riabbracciare i piccoli, forse dopo averli rimproverati.
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