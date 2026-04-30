Aggredisce la moglie sulla Torino - Savona. Arrestato 51enne, la donna ricoverata a Mondovì

Un episodio di violenza di estrema gravità si è consumato nel pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada A6 Savona-Torino, in una piazzola di sosta all’altezza di Roccavignale. Solo l’intervento tempestivo di un camionista, che ha assistito alla scena e allertato le forze dell’ordine, ha evitato conseguenze ancora più drammatiche.

Protagonista dell’aggressione un uomo di 51 anni, italiano, che dopo essersi fermato ha fatto scendere dall’auto la moglie, una donna ucraina di circa trent’anni, colpendola con calci e pugni con estrema violenza. I colpi sono stati talmente forti da farle perdere i sensi; anche una volta a terra, l’uomo ha continuato a infierire su di lei.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Cuneo, che ha dovuto affrontare la reazione aggressiva dell’uomo: il 51enne si è scagliato contro gli agenti, tentando di colpirli e continuando a rivolgere minacce di morte alla donna, ancora priva di conoscenza. Dopo momenti concitati è stato bloccato e arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre alle minacce.

La vittima, in condizioni critiche ma non in pericolo di vita, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Mondovì. Presentava il volto gonfio, numerosi ematomi e un forte stato di shock psicologico, tanto da non riuscire inizialmente a parlare né con i medici né con gli investigatori.

Nella giornata successiva si è svolto il processo per direttissima, durante il quale il giudice ha convalidato l’arresto: l’uomo si trova ora in carcere. Nel frattempo è stata formalizzata anche una denuncia per “codice rosso”, che riguarda i reati di violenza nei confronti della moglie.

Ulteriori elementi aggravano il quadro: nel bagagliaio dell’auto è stato trovato un coltello con lama di 20 centimetri, mentre dalle prime ricostruzioni emergerebbe che non si tratti di un episodio isolato. La donna sarebbe stata vittima in passato di altre aggressioni fisiche e psicologiche, in un contesto di intimidazioni e sopraffazione.

Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire la durata delle violenze subite. Le condizioni fisiche della donna risultano in miglioramento, ma resta forte il trauma legato all’accaduto.

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