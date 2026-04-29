Genova, violenta la ex dopo esserle piombato in casa. Sei anni di reclusione a quarantaseienne

All’interno della sua abitazione nel quartiere di Sampierdarena, a Genova, una donna di trent’anni ha denunciato di aver subito una grave aggressione da parte dell’ex compagno. L’uomo sarebbe entrato utilizzando un mazzo di chiavi mai restituito dopo la fine della relazione.

Secondo quanto riferito in aula, la vittima sarebbe stata spinta con forza e costretta a subire atti non consensuali, mentre chiedeva ripetutamente che l’uomo si fermasse. Il racconto è stato reso durante il processo davanti alla Corte d’Appello di Genova, dove la donna ha ripercorso i fatti in un clima di forte tensione emotiva.

I giudici hanno confermato la responsabilità dell’imputato per violenza sessuale aggravata, stabilendo una condanna a 6 anni e 3 mesi di reclusione, leggermente ridotta rispetto al primo grado. Le motivazioni della decisione saranno depositate nei prossimi mesi.

Nel corso del procedimento, l’uomo era stato accusato anche di violenza privata, per presunti comportamenti intimidatori che avrebbero limitato la libertà della vittima nella vita quotidiana. Su questo punto, la Corte ha riconosciuto la colpevolezza solo per uno degli episodi contestati.

La difesa ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione, ribadendo la tesi di un rapporto consenziente. In assenza di ulteriori riduzioni, la pena prevista comporterebbe l’ingresso in carcere, non essendo applicabili misure alternative.

Durante l’iter giudiziario, l’imputato non è stato detenuto, ma è stato sottoposto a braccialetto elettronico come misura di tutela per la vittima. Quest’ultima, subito dopo i fatti, si era rivolta a un centro antiviolenza, ricevendo assistenza legale e supporto psicologico.

L’episodio risale al 2024, quando la donna si presentò alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto, dando avvio alle indagini.