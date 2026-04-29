Cronaca

Assemblea al terminal VTE, blocco del traffico sino al casello di Genova Pra'

di Redazione

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Assemblea al terminal VTE, blocco del traffico sino al casello di Genova Pra'
2294 - MSC Crociere

GENOVA - Assemblea improvvisa al terminal VTE (Voltri Terminal Europa) di Genova e conseguente blocco totale del traffico fino al casello di Genova Pra' (in aggiornamento).


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vte Genova Pra'

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