Assemblea al terminal VTE, blocco del traffico sino al casello di Genova Pra'
di Redazione
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GENOVA - Assemblea improvvisa al terminal VTE (Voltri Terminal Europa) di Genova e conseguente blocco totale del traffico fino al casello di Genova Pra' (in aggiornamento).
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Tags:vte Genova Pra'
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