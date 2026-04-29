Genova: fornaio geloso accoltella il presunto amante della moglie
di R.C.
42 sec
E' accaduto a San Teodoro. Il ferito, un 32enne, ha riportato una lesione a una gamba
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