Genova: fornaio geloso accoltella il presunto amante della moglie

Panico nel primo pomeriggio a San Teodoro, dove una lite per motivi sentimentali è degenerata in un accoltellamento nei pressi di un panificio. Secondo le prime ricostruzioni, il titolare dell’attività, dopo aver riconosciuto in strada l’uomo con cui la moglie avrebbe una relazione, lo avrebbe fatto entrare nel negozio con un pretesto. Ne è nato un confronto acceso, culminato con una coltellata: la vittima è stata colpita a una gamba.

Il ferito, un 32enne, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato a Villa Scassi in codice giallo. Le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno bloccato il panettiere e lo hanno condotto in Questura. L’uomo è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.