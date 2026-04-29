Genova, cani antidroga rinvengono 30 grammi di hashish e 10 di marijuana nel centro storico

Nel cuore del centro storico si è svolta un’operazione straordinaria di controllo del territorio, mirata in particolare agli esercizi commerciali e alle zone più sensibili sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano.

L’intervento ha riguardato l’area compresa tra via del Campo e piazza San Lorenzo, includendo diverse vie limitrofe. Il bilancio complessivo parla di 45 persone identificate, 40 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate e quattro attività commerciali ispezionate, tre delle quali sanzionate per un totale di 15.500 euro.

L’operazione, disposta dal questore e coordinata dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ha visto la partecipazione congiunta di più forze: Polizia di Stato, unità cinofile antidroga, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’ASL competente per l’igiene alimentare.

Determinante il contributo dei cani antidroga: Leone ha individuato circa 30 grammi di hashish nascosti in un tubo, mentre Constantin ha rinvenuto altri 10 grammi di marijuana occultati in una cabina elettrica. L’intera sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti.

Parallelamente, i controlli sanitari hanno evidenziato gravi criticità. Una gastronomia etnica da asporto è stata immediatamente chiusa per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di infestanti e condizioni inadeguate per la conservazione degli alimenti.

Irregolarità sono state riscontrate anche in un ristorante, dove sono emerse violazioni delle procedure HACCP, problemi strutturali e mancanza di tracciabilità degli alimenti. L’attività è stata sanzionata amministrativamente.

Situazione critica anche in un bar, dove sono state accertate carenze igieniche, assenza di adeguata aerazione e mancanza di acqua calda. In questo caso è stata disposta una sospensione parziale dell’attività, con chiusura della cucina oltre alla sanzione.

Le autorità hanno già annunciato ulteriori interventi nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, con l’obiettivo di garantire un monitoraggio costante delle problematiche emerse e rafforzare la sicurezza urbana.

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