Genova, incendio a Sampierdarena: madre e figlio in gravi condizioni ricoverati al San Martino

Un incendio divampato in un appartamento di corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena, ha provocato il ferimento grave di una madre e di suo figlio. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati all’Ospedale San Martino, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione.

Intervento – Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un divano all’interno dell’appartamento, ma le cause restano ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i due occupanti dall’alloggio invaso dal fumo.

Feriti – Le condizioni più critiche sono quelle della donna, che ha riportato ustioni significative ed è stata intubata dal personale del 118 prima del trasferimento in ospedale. Anche il figlio è stato ricoverato in codice rosso: l’uomo ha inalato una notevole quantità di fumo e sarà sottoposto a trattamento in camera iperbarica.

Soccorsi – L’operazione di salvataggio si è svolta in tempi rapidi grazie al coordinamento tra Vigili del Fuoco e sanitari. L’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi, mentre si è proceduto alla ventilazione dei locali saturi di fumo.

Accertamenti – Sono in corso le verifiche tecniche per determinare con precisione l’origine dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi, dal guasto accidentale a un possibile corto circuito. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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