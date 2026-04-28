Genova, problemi in fase di atterraggio per un jet: Chiuso per qualche ora l'aeroporto

Disagi e momenti di tensione all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove un jet privato ha avuto un problema durante la fase di atterraggio. Per cause ancora da chiarire, un pneumatico del velivolo si è danneggiato al contatto con la pista. A bordo si trovavano quattro turisti tedeschi, ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’aereo è rimasto fermo sulla pista e sono state immediatamente attivate le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a far scendere pilota e passeggeri senza conseguenze.

L’incidente ha comportato la chiusura temporanea dello scalo, rimasto bloccato fino a circa le 23. La sospensione delle operazioni ha avuto ripercussioni sul traffico aereo: diversi voli sono stati cancellati o dirottati.

In particolare, il volo Ita Airways Genova–Roma delle 19.20 è stato cancellato, così come il collegamento Genova–Napoli operato da Volotea, con i passeggeri riprogrammati sui voli del giorno successivo. Un volo in arrivo da Madrid è stato deviato su Torino, mentre un collegamento proveniente da Roma è stato fatto atterrare a Milano Linate.

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