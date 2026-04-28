Genova, anziana aggredita e rapinata mentre rientra a casa

Un’aggressione improvvisa ha colpito una donna di 86 anni mentre stava rientrando a casa con la spesa, in pieno giorno. L’episodio si è verificato nella mattinata di domenica 26 aprile, intorno alle 10.30, in corso Firenze, nel quartiere residenziale di Castelletto.

L’anziana stava aprendo il portone del palazzo quando è stata sorpresa alle spalle: l’aggressore, rimasto non identificato, l’ha colpita alla testa e le ha strappato la borsa, per poi fuggire rapidamente in direzione monte. La vittima non è riuscita a vedere il volto dell’uomo.

Subito soccorsa dai vicini, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i sanitari del 118. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Le indagini, affidate alla squadra mobile, risultano complicate dalla mancanza di telecamere di sorveglianza nella zona esatta della rapina. Gli investigatori stanno comunque cercando di ricostruire il percorso dell’aggressore, prima e dopo il fatto, anche attraverso eventuali testimonianze di chi potrebbe aver notato la fuga.

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