Fontanegli, aggredisce la compagna e colpisce il figlio della donna con un'accetta

Un intervento delle forze dell’ordine ha posto fine a una notte di forte tensione, segnata da una doppia aggressione all’interno di un contesto familiare. Un uomo di 58 anni è stato rintracciato poco dopo essersi dato alla fuga, a seguito di quanto accaduto nell’abitazione condivisa con la compagna.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato con una discussione degenerata in violenza fisica: la donna è stata colpita al volto ed è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi da una vicina. Spaventata, ha quindi contattato il figlio chiedendo aiuto.

Il giovane è arrivato rapidamente sul posto in scooter, ancora con il casco indossato. Una volta giunto, si è trovato davanti l’uomo, che dopo un acceso confronto è rientrato in casa e ha afferrato un’accetta, colpendolo alla testa con la lama. Il casco si è rivelato determinante, evitando conseguenze gravi: il ragazzo non ha riportato ferite.

Subito dopo l’episodio, il 58enne si è allontanato in auto, mentre era già stato lanciato l’allarme al 112. Gli agenti lo hanno intercettato poco distante, ponendo fine alla fuga nel giro di pochi minuti.

Sulla base delle testimonianze raccolte, l’uomo è stato denunciato per tentate lesioni personali aggravate e minacce. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il contesto in cui si sono verificati.

L’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha generato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito a momenti particolarmente concitati.

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