Gaslini, migliora la bimba ferita a Catanzaro: estubata e non più sottoposta a sedazione

È ancora ricoverata in terapia intensiva all’Istituto Giannina Gaslini di Genova la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata, ma arrivano segnali incoraggianti sul piano clinico.

Dopo essere stata stabilizzata dai medici calabresi, la piccola è ora seguita dall’équipe del Gaslini, che punta a mantenere la stabilità delle funzioni vitali per favorire il recupero, con particolare attenzione agli aspetti neurologici. Nelle ultime ore la bambina è stata estubata e non è più sottoposta a sedazione: un passaggio importante, mentre le prime valutazioni neurologiche vengono considerate promettenti.

Il trasferimento in Liguria è avvenuto in continuità assistenziale, grazie alla collaborazione tra i sanitari dei due ospedali. Determinante il supporto dell’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un volo sanitario attrezzato come una vera terapia intensiva per garantire sicurezza durante il trasporto.

Il quadro resta delicato, ma l’evoluzione registrata nelle ultime ore lascia spazio a una cauta fiducia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.