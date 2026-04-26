Truffe su luce e gas, a Genova incontro Enel con i Carabinieri per difendersi
di R.S.
L’appuntamento è fissato per il 29 aprile alle ore 15 presso lo store Enel di via Brignole de Ferrari
Fare chiarezza sulle truffe legate ai contratti energetici e fornire strumenti concreti ai cittadini: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Enel a Genova, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.
L’appuntamento è fissato per il 29 aprile alle ore 15 presso lo store Enel di via Brignole de Ferrari, nell’ambito del format “Enel Energy Bar”, pensato come spazio di confronto diretto con il pubblico sui temi dell’energia e della sicurezza.
Al centro dell’incontro il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche, sempre più diffuse anche nel settore luce e gas. Tra le tecniche più insidiose c’è lo spoofing, che consente ai truffatori di falsificare il numero del chiamante per apparire come operatori affidabili. Durante il workshop si parlerà anche di SMS fraudolenti e di finti servizi di assistenza tecnica.
Esperti di Enel e il Tenente Colonnello Marco Alesi guideranno i partecipanti con esempi pratici, spiegando come riconoscere i tentativi di raggiro, quali precauzioni adottare e come comportarsi in caso di truffa.
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