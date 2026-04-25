Sestri Levante, passeggero aggredisce capotreno con una testata

Un nuovo episodio di violenza ha coinvolto il personale di Trenitalia. Nel pomeriggio di ieri, a bordo di un Intercity diretto da Salerno a Torino, un capotreno è stato aggredito da un passeggero che lo ha colpito con una testata.

L’aggressione ha reso necessario fermare il convoglio alla stazione di Sestri Levante, dove il dipendente è stato fatto scendere e affidato alle cure della Croce Verde. Successivamente è stato trasportato all’ospedale di Lavagna in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

Nel frattempo, i carabinieri intervenuti sul posto hanno rapidamente individuato e arrestato il responsabile: si tratta di un giovane italiano di origini straniere, residente a Torino.

A causa dell’accaduto, il treno ha accumulato un ritardo di circa un’ora prima di poter riprendere regolarmente il servizio.

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