Sanremo, divampa incendio in un appartamento: dieci intossicati

Un incendio è divampato ieri sera verso le 22.30 in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Margotti, a Sanremo. Una decina sono gli intossicati, di cui uno grave, ricoverato in Rianimazione. Le persone intossicate per la maggior parte sono state trasportate al pronto soccorso in ambulanza, qualcuno invece si è recato qualche ora dopo con mezzi propri. Le origini del rogo sono ancora da accertare. L'unica cosa certa è che una spessa coltre di fumo ha rapidamente invaso l'edificio poi sgomberato dai vigili del fuoco. Alcuni appartamenti sono stati dichiarati inagibili. I soccorritori hanno messo in salvo l'inquilino dell'appartamento bruciato soccorrendo anche gli altri condomini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.