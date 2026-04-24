Genova, furgoncino investe bimbo di tre anni. Apprensione per le sue condizioni

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente, dove un bambino di 3 anni è rimasto coinvolto in un investimento stradale.

L’episodio si è verificato ieri sera intorno alle 19.15 in via Ciro Menotti, dove, per cause ancora in fase di ricostruzione, il piccolo è stato urtato da un furgoncino. L’allarme ha fatto intervenire rapidamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l’automedica Golf 4, già presente nelle vicinanze, insieme all’ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano. Le condizioni del bambino sono apparse subito serie: i sanitari hanno proceduto alla sedazione e al trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini, dove è giunto comunque con respiro spontaneo.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la polizia locale ha temporaneamente chiuso la strada all’altezza di via Biancheri intorno alle 19.25, con riapertura della circolazione circa un quarto d’ora più tardi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto.

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