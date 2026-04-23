Tragedia di Catanzaro, la bimba sopravvissuta in prognosi riservata al Gaslini

GENOVA - La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è giunta presso l’Istituto Giannina Gaslini alle ore 2.00 della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata.

Il trasferimento si è concluso con esito positivo nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasferimento verso Genova, assicurando in ogni fase le più elevate condizioni di sicurezza e continuità assistenziale.

L’esito favorevole dell’operazione e la stabilità clinica della paziente sono il risultato di una sinergia d'eccellenza con l’équipe dell’ospedale di Catanzaro, che ha tempestivamente eseguito le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate, rendendo possibile il trasferimento.

Determinante si è rivelato anche il contributo dell’Aeronautica Militare (31° Stormo), che ha garantito un trasporto sanitario di carattere eccezionale, assicurando la piena continuità delle cure e la massima sicurezza durante il volo verso Genova.

Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati dall'Ospedale pediatrico genovese in relazione all’evoluzione del quadro clinico.

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