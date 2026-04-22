Scontro frontale in galleria tra Alassio e Albenga: muore una donna, grave un bambino

Un violento scontro frontale tra un’auto e un carro funebre è costato la vita a una donna questa mattina nella galleria dell’Aurelia Bis, tra Alassio e Albenga. Gravissimo il nipote di 11 anni che viaggiava con lei, trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Gaslini di Genova.

Incidente – L’impatto è avvenuto nelle prime ore della giornata all’interno della galleria. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. La violenza dell’urto non ha lasciato scampo alla conducente dell’auto, deceduta sul colpo.

Feriti – Il bambino a bordo del veicolo, nipote della vittima, ha riportato gravi traumi ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Gaslini. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Conducente – Ferito in modo lieve l’autista del carro funebre, che al momento dell’incidente era diretto ad Alassio per un funerale. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.

Soccorsi – Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, tra cui polizia stradale e carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza e il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rilievo.

Indagini – Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Al momento non si escludono diverse ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti tecnici.

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