Molassana, abbandona rifiuti ingombranti: individuato e denunciato grazie a una telecamera

Proseguono su tutto il territorio cittadino le operazioni di presidio portate avanti dalla Polizia locale per il contrasto dei fenomeni di degrado urbano e abbandono di rifiuti.

"La nuova telecamera che avevamo appena presentato a Molassana – spiega l'assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – ha dato subito i suoi frutti. La presenza delle telecamere ci sta consentendo, tramite un lavoro attento e professionale, di risalire a quegli episodi che altrimenti rischierebbero di passare impuniti. Ricordo ancora una volta che quando parliamo di decoro urbano ci riferiamo a un qualcosa di ampio, che tocca non solo l'ambiente, ma anche e soprattutto la sicurezza dei cittadini. Cittadini che, per la stragrande maggioranza, si stanno dimostrando ricettivi e collaborativi: chi dovesse accorgersi di situazioni di illegalità, può continuare a segnalare rivolgendosi al numero unico 112".

A Molassana, precisamente in via Fossato Cicala, un operaio di una ditta specializzata nell'isolamento termico, è stato identificato grazie alla telecamera installata qualche giorno fa. Le riprese, infatti, hanno permesso di documentare l'intera azione, durante la quale l'operaio abbandonava una tettoia arrotolata e un bidet accanto ai bidoni dei rifiuti. A seguito dei riscontri l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria insieme al legale rappresentante della ditta e gli è stato intimato di rimuovere immediatamente i materiali e di provvedere al loro corretto smaltimento.

Controlli serrati anche nel ponente cittadino, dove, tra Sestri Ponente e Cornigliano, sono state emesse dieci sanzioni: in particolare, sono state contestate sei violazioni del Regolamento di polizia urbana, tre violazioni per scarico di ingombranti (con sanzione di mille euro) e una violazione penale.

Anche in questo caso il lavoro di visione dei filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, sono stati fondamentali per risalire agli autori di tali gesti che, essendo stati compiuti a piedi, hanno richiesto un maggiore sforzo per l'identificazione.

La tipologia di rifiuti è stata molteplice: mobilio di grosse dimensioni, materiale di scarto lavorazione edile e conferimento rifiuti fuori dai cassonetti.

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