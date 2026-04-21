Genova, aggredito ubriaco che insultava passanti: ricoverato in codice rosso

Un episodio di violenza ha animato il tardo pomeriggio nel centro di Genova, dove una lite tra due uomini è degenerata in un’aggressione con conseguenze serie per uno dei coinvolti. Il fatto è avvenuto in via Porta degli Archi, nella zona adiacente a via Fieschi, in un’area molto frequentata.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dello scontro ci sarebbero stati i ripetuti insulti che un uomo, apparso in evidente stato di ebbrezza, stava rivolgendo alle passanti. La situazione sarebbe rapidamente precipitata quando lo stesso individuo ha indirizzato epiteti volgari e offensivi anche nei confronti della madre dell’altro uomo presente, scatenando così la reazione dell’aggressore.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.30, quando sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca Genovese insieme al personale sanitario dell’automedica. I sanitari hanno trovato il ferito a terra, con una forte emorragia al volto e segni evidenti di un trauma cranico-facciale, oltre a diverse lesioni alla testa.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato stabilizzato e preparato per il trasporto, ma durante le operazioni ha manifestato un marcato stato di agitazione, arrivando a opporsi ai soccorsi. La situazione ha reso necessario anche il supporto delle forze dell’ordine per consentire ai sanitari di operare in sicurezza.

Il ferito è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, inizialmente in codice giallo e successivamente rivalutato come codice rosso al triage, a causa della gravità delle condizioni.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno fermato l’aggressore e avviato gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

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