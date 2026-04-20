Urto tra due treni, linea Milano-Genova sospesa e ritardi fino a 200 minuti

Mattinata di forti disagi sulla linea ferroviaria Milano-Genova, dove un urto tra due treni ha provocato la sospensione della circolazione tra Pavia e Certosa, con pesanti ripercussioni sul traffico regionale e a lunga percorrenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.20 e ha causato cancellazioni e ritardi fino a 200 minuti.

Incidente – L’urto ha determinato l’immediato stop alla circolazione nel tratto interessato, con conseguenze a catena su una delle direttrici più utilizzate tra Liguria e Lombardia. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire dinamica e cause dell’episodio.

Disagi – I problemi hanno coinvolto sia i regionali di Trenord sia i convogli di lunga percorrenza di Trenitalia. Molti viaggiatori hanno dovuto fare i conti con attese prolungate, modifiche ai collegamenti e cancellazioni improvvise.

Emergenza – Per limitare l’impatto sui passeggeri è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Pavia e Certosa, per garantire la mobilità nel tratto interrotto.

Ripercussioni – I ritardi, arrivati fino a oltre tre ore, hanno avuto effetti anche su tratte collegate e coincidenze, aggravando i disagi per pendolari e viaggiatori diretti verso Genova e Milano.

Verifiche – Tecnici e operatori sono al lavoro per il ripristino della circolazione e per definire i tempi di ritorno alla normalità. L’evoluzione della situazione resta legata agli interventi sulla linea e agli accertamenti in corso.

Mobilità – L’episodio riporta l’attenzione sulla fragilità della rete in presenza di guasti o incidenti, soprattutto su assi ferroviari strategici come quello tra Milano e Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.